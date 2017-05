Una piattaforma web per camminare a piedi con gli animali in Europa da Roma via San Marino

PAESE EUROPA iniziativa dei POSTINI DI UNA VOLTA organizzata da AMMAPPA L'ITALIA partita da Roma per Bruxelles passa da San Marino



L'intento è attraversare l'Europa a piedi per borghi e città portando al Parlamento europeo documenti e riflessioni raccolte per strada su turismo e territorio sostenibili. Marco Loperfido, Marina e il cane Bricco, approdano a Casa Fabrica direttamente da Apecchio nelle Marche incontrando il Segretario al Territorio Augusto Michelotti per parlare di sentieri e paesaggio. Ad attenderli anche naturalisti, sportivi e d escursionisti sammarinesi, oltre ai rappresentanti locali della cultura e dell'ambiente. Il responsabile delle politiche agricole e territoriali ha consegnato ai “viaggiatori della natura” una lettera d'intenti da portare al consesso europeo entro ottobre dopo 2400 km a piedi. Domani per la GIORNATA DEI PARCHI altre iniziative e manifestazioni a Monte Cerreto insieme alla Protezione civile.

In intervista l'ideatore della camminata europea "IL POSTINO" Marco Saverio Loperfido di passaggio sul Monte con il cane BRICCO e la mogliefotografa Marina