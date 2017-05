SERRAVALLE-CATTOLICA: incontri conoscitivi di castello

Visita di lavoro e incontro preliminare per la delegazione cattolichina guidata dal sindaco Mariano Gennari in Casa di Castello a Serravalle invitati dal Capitano Brigliadori

Progetti comuni in campo turistico e sportivo da condividere con le altre realtà collegate. In forza dei precedenti gemellaggi con Sulmona, Camerino e Chiusi della Verna, L'amministrazione serravallese apre alla riviera. Cattolica e il litorale sono il naturale sbocco al mare per tante attività giovanili e del tempo libero. Serravalle con questa iniziativa punta anche sulla filiera agroalimentare per pubblicizzare le eccellenze enogastronomiche della Repubblica e creare una rete di rapporti che tocchi varie regioni d'Italia insieme a Marche e Romagna.

fz

Interviste con Vittorio Brigliadori Capitano di Serravalle

Mariano Gennari Sindaco Cattolica