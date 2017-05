POP ART made in CHINA: dalla Biennale arriva un'artista che fa tendenza

In occasione della recente apertura di VENEZIA BIENNALE D'ARTE MODERNA e CONTEMPORANEA 2017 gli Istituti Culturali propongono la personale di Xu Deqi, caposcuola cinese della nuova Pop Art, a cura di Vincenzo Sanfo

In Laguna già dalla edizione 2015 è FRIENDSHIP PROJECT di successo tra Cina e San Marino due “piccoli grandi paesi” accomunati dalla storia, che condividono sperimentazione e spazi espositivi itineranti, in esposizione. Xu Dequirappresenta benissimo questo cammino creativo comune anche con la mostra sammarinese LIFE, FACE, MEMORIES di Palazzo SUMS. Visi e facce di vita tra mode giovanili e dormitori operai. Pittura e ritratti specchio di vestiti e anime perdute filtrati dagli occhiali di modelle e star che volgono lo sguardo divertito e leggero verso un mondo di porcellana in prepotente ascesa...

Le opere POP gioiose dell'artista che ha esposto in America ed Europa sono divenute popolari e di tendenza. Le ormai famose CHINA GIRLS dipingono il cambiamento della società cinese più dell'aumento esponenziale del PIL.

fz



Intervista con Paolo Rondelli Direttore Istituti Culturali