D'improvviso da "Quasi amici" a famiglia: prima visione da venerdì al Concordia

Weekend cinematografico all'insegna della commedia francese di successo arriva anche in Repubblica FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO con Omar Sy già protagonista in QUASI AMICI

Il sottotitolo del film è ISTRUZIONI NON INCLUSE: per cosa? Diventare papà e far famiglia risulta un salto nel vuoto senza gli ingredienti... giusti.

Omar Sy - attore notissimo in tutto il mondo per il fisico prestante e la simpatia oltreché l'umile umanità, che lo contraddistingue anche sul set (sue sono le esclusive gag dei ciak durante il backstage), fa il tombeur de femmes (sciupafemmine) - al mare in Francia, spensierato bagnino dalle facili avventure, si ritrova con una figlia più o meno legittima abbandonata dalla madre da allevare... stavolta in Inghilterra; sarà costretto a reinventarsi una vita e una carriera da stuntman oltremanica con figliola al seguito e completamente solo (papà single, dicono oggi).

Ironia, divertimento e qualche lacrimuccia, per la commedia dell'anno ancora una volta francesissima nella finzione scenica basata su un pedagogismo favolistico ispirati al rifacimento liberamente tratto da un precedente bel film messicano girato negli States (cercatolo sul web, c'è: basta digitare FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO remake).

fz