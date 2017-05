I Capi di Stato alla BIG COLLECTION

Ceramiche e maioliche d'arte in una speciale visita reggenziale

I Reggenti in visita al Museo di Stato per la mostra THE BIG COLLACTION su maioliche e ceramiche artistiche. I Capi di Stato accompagnati dal Segretario alla Cultura Marco Podeschi insieme al direttore degli Istituti Culturali Paolo Rondelli hanno seguito il percorso museale curato da Giuliana Gardelli. Gli ospiti hanno potuto apprezzare gli oltre 100 pezzi italiani e locali messi provenienti dal collezioni private in particolare messi a disposizione dalla famiglia Barulli in una esposizione di successo. Ceramica e storia della produzioni sammarinesi tra 800 e 900 al centro degli interessi dei partecipanti. Il responsabile della politica culturale del governo Podeschi ha proposto la creazione di uno spazio pubblico aperto ai collezionisti privati per esporre opere istoriate e oggetti ceramici rari fruibili da tutti.

fz