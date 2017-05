GUCCIO "il maestrone" spiegato ai bambini

Francesco Guccini sarà a San Marino il 10 giugno per una serata proposta dalla Casa della Musica di Cremona in collaborazione con gli Istituti Culturali introdotto dal Quartetto D'Archi Ensemble Marino Capicchioni. Lo raccontiamo ai più giovani

Convinto com'era di suonare, scrivere e cantare, per i trentenni rivolgendosi ai suoi coetanei ha continuato a farlo per 50 anni fino all'ULTIMA THULE disco del 2012 (anno in cui ha deciso di smettere). Ha cantato per tutti da 3 generazioni almeno, ci accompagna con le sue canzoni distorte anzi sempre un po' storte, nate in modo bizzarro mai uguali perché si adattano alla gente, appunto; nei decenni i pezzi e le parole si attaccano ancora al cuore persino dei più giovani esattamente come avviene per De André , Dalla o il nobel Dylan.

“il Maestrone” insegna ancora la vita nelle sfumature creative di musica e poesia, cinema e fumetto. Affabulatore popolare sa parlare al cervello (lo dicono intellettuale, lui no! certo) al cuore (ama ed è amato perché ha sempre dato tanto) e all'anima (si dichiara sommessamente agnostico e disincantato ma in DIO E' MORTO ha parlato con l'Infinito). Il 14 giugno compie 77 anni ( numero biblico) e il sabato prima sale da noi con affetto sul Monte che gli piace per tornare la notte a Pàvana sull'Appennino misto (Bologna, Modena, Pistoia) dov'è nato (non anagraficamente ma praticamente) senza mai essere di Modena seppur emilianissimo dentro...

fz