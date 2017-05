"Romanzo Criminale" a Villa Manzoni con il giudice Giancarlo De Cataldo

Le relazioni 'oscure' tra malavita, tessuto sociale e politica tornano per una serata di letteratura. Ieri a Villa Manzoni il giudice e scrittore Giancarlo De Cataldo si è raccontato e ha raccontato i suoi scritti. Il più celebre è Romanzo Criminale, uscito nel 2002 e diventato un cult.



Dal libro è nato il film diretto da Michele Placido e una serie televisiva. La storia, ambientata nella Roma degli anni '70 e ispirata a quella della banda della Magliana, è stata definita un “affresco” della mala della Capitale in cui vivono e operano personaggi criminali che intrattengono rapporti con parti della società che criminali non dovrebbero essere.



Uno scenario 'fosco' in qualche modo riproposto anche nel più recente Suburra, altro libro, scritto con Carlo Bonini, dal quale è stato tratto l'omonimo film del 2015 diretto da Stefano Sollima.



mt



Nel video l'intervista di Silvia Pelliccioni a Giancarlo De Cataldo