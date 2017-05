LIBRIAMOCI ancora

Continua la maratona libraria sammarinese sul fondo libri storici di magazzino a prezzo ridotto fino al 31 maggio dalle 9 alle 13 in Biblioteca

Prosegue l'iniziativa della Biblioteca di Stato LIBRIAMOCI che ha registrato all'apertura del sabato 27 maggio un grosso successo. Vendute in poche ore oltre 750 copie del fondo libri di storia sammarinese a prezzo speciale destinato al magazzino. Al mercatino molti i giovani e tanti i titoli di genere storico che dagli scaffali sono andati a ruba. Amore per i libri soprattutto interesse per il paese che conserva in biblioteca la sua memoria. LIBERIAMOCI dei titoli doppi in eccesso dicono i bibliotecari. LIBRIAMOCI facciamo spazio alla cultura da leggere. LIBRIAMOCI in volo con la mente invogliando tutti a conoscere le pagine della nostra storia dalla parte dei lettori, i cittadini.

fz