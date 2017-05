Rimini: due concorsi pubblici per 'istruttore culturale' 'esperto progettazione'

Il Comune di Rimini indice due concorsi pubblici per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di due posti di “istruttore direttivo culturale coordinatore pedagogico”, categoria “D” e per un posto istruttore direttivo tecnico – esperto in progettazione ed esecuzione di opere strutturali, anch’esso di categoria “D”.



Le domande dovranno essere presentate entro il 22 giugno.



Tutte le informazioni sul sito

http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/concorsi/concorsi