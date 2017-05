TORNO SUBITO! Cattelan in un film a Borgo Maggiore

Al cinema Concordia una serata d'arte moderna e contemporanea con il film “MAURIZIO CATTELAN be right back” introdotto da Rita Canarezza degli Istituti Culturali e Arti Performative

Anteprima di successo al TRIBECA FILM FESTIVAL per il lavoro di Maura Axelrod prodotto dalla NEXO. In Repubblica arriva, grazie alla sezione Arti Performative, un'opera filmica dedicata a un irriverente e provocatorio artista contemporaneo, MAURIZIO CATTELAN, genio padovano della performance noto per le creazioni surreali e le istallazioni geniali.

Ironia e fama mondiali per un autore italianissimo già consacrato al GUGGENHEIM di New York con una retrospettiva. Il docu-film s'intitola TORNO SUBITO come la memorabile esposizione (con cartello appeso all'entrata) realizzata negli anni Ottanta. Partecipa alla narrazione biografica anche il critico Massimiliano Gioni che per la rivista FLASH ART si sostituì al maestro in una lunga intervista dandosi tutte le risposte del caso complice lo stesso CATTELAN. Lunedì 12 giugno nell'ambito dei PERCORSI D'ARTE CONTEMPORANEA al Museo di Stato Rita Canarezza farà una LECTURE sull'artista insieme ad altri esponenti contemporanei come Damien Hirst e Ai Wewei.

fz