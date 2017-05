"Trente Ans Apres": Guccini si racconta in musica ai Sammarinesi

Presentata alla CASA DELLA MUSICA la serata - evento del 10 giugno al Titano con il cantautore bolognese e gli arrangiamenti per archi dell'ENSEMBLE MARINO CAPICCHIONI

Guccini a ruota libera per la prima volta in teatro al Titano dedica ai sammarinesi una serata di ricordi e racconti di vita in musica. Sono stati gli amici di sempre Bandini e Faedi a inventarsi le chiacchierate col pubblico e le affabulazioni artistiche del cantautore con la gente. Succederà anche a San Marino la sera del 10 giugno al TEATRO TITANO ingresso libero fino ad esaurimento posti prenotabili alle casse. 30 ANNI DOPO insieme a Umberto Faedi FRANCESCO passa in rassegna la storia recente attraverso le sue canzoni, i libri, "le stanze quotidiane" divenuti storia di 3 generazioni cantate in musica da un poeta del nostro tempo. Gli Istituti Culturali hanno colto l'occasione d'incontro e testimonianza insieme alle segreterie alla Cultura e al Turismo patrocinano l'evento che si preannuncia epocale. Ci saranno anche gli arrangiamenti delle canzoni di GUCCINI suonante dall'ENSEMBLE MARINO CAPICCHIONI adattate per l'occasione al quartetto d'archi diretto dal maestro Marco Capicchioni.



Intervista con Paolo Bandini Direttore Casa Musica- Museo Violino