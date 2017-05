ARTESIANA by ROSINI-GUTMAN in FUNDATION

Art Gallery Riccione dal Futurismo alla Street Art articola eventi e mostre estive in nuovi spazi espositivi facendo cultura per l'intera Città

L'Art Gallery mediante la Fondazione con i suoi 1000 pezzi d'autore fa di ROSINI-GUTMAN una eccellenza territoriale di respiro internazionale. Ciclo di mostre di prim'ordine con gli spazi espositivi che diventano luoghi della city: di tutti, pur essendo casa (home), attraverso il web sono vetrine per musica, cinema e teatro, partendo proprio dalla PERLA VERDE.

La campagna culturale della FUNDATION per il riutilizzo dei materiali plastici di recupero diventa, ad esempio, lo spunto per fare arte creando letteralmente dai rifiuti plastici una istallazione in forma di balena azzurra: ma questa è un'altra storia, che comincia con un'idea e finisce in bellezza...

Interviste con

Gianfranco Rosini Direttore Fondazione ROSINI-GUTMAN

Delilah Gutman Presidente Fondazione ROSINI-GUTMAN