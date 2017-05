NIGHTLIFE, il mondo della notte cerca i giovani, sul web per il mare

Strategia di marketing del Distretto turistico riminese per portare la Riviere in Europa e nel mondo attraverso il "brand" in rete

“LOISIR” (luasìr) la parola chiave che contraddistingue la nuova campagna del MONDO DEL DIVERTIMENTO NOTTURNO sulla rete. Una innovativa idea di “tempo libero, hobby, divertimento” tra social media e territorio. Il progetto sperimentale NIGHTLIFE RIVIERA DI RIMINI nasce dalla sinergia tra SILB (Associazioni e Imprese d'intrattenimento, ballo e spettacolo), APT e Confcommercio Romagna che fanno squadra. Riposizionare e rinnovare con la campagna social e web l'immagine del Distretto riminese. Promozione turistica regionale rivolta soprattutto ai giovani durate l'estate si giocherà principalmente on line raggiungendo 25 milioni di contatti. I risultati del lavoro in rete si vedranno nei luoghi d'intrattenimento come pub, locali e discoteche.

Fz

Intervista con Gianni Indino Presidente SILB E Confcommercio Rimini