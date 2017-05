In udienza Dalla Reggenza l'Amicale Sanmarinese des Alpes, nata per far conoscere la Repubblica a Grenoble

Nasce nel 2009 per promuovere la conoscenza di San Marino in Francia. Una realtà cultuale che è cresciuta in breve tempo, arrivando a contare oltre 150 soci, solo per due terzi sono sammarinesi d'origine. Il segretario agli Esteri Nicola Renzi presenta alla Reggenza gli ospiti – sul Titano per tutta la settimana dei Giochi dei Piccoli Stati – rimarcando “il valore di un legame con la patria che dura nel tempo e l'importanza dell'Amicale per l'integrazione e lo scambio culturale”.

La Presidente Marilyn Gasperoni, figlia di emigrante sammarinese arrivato in Francia a 15 anni, ricorda le occasione di scambio, negli anni, dalla cultura allo sport alla gastronomia, partendo dalla firma di due patti di amicizia con il Castello di San Marino Città e con la Cooperativa Società Unione di Acquaviva.

“Il vostro attaccamento a San Marino, alla sua storia e istituzioni – hanno detto i Capitani Reggenti, Mimma Zavoli e Vanessa d'Ambrosio – vi rende i migliori ambasciatori del nostro Stato, dei valori e tradizioni che trasmettete ai vostri figli”, ringraziando per aver contribuito “con l'orgoglio e la fierezza dell'appartenenza che sono propri a San Marino – hanno detto – a far meglio conoscere le caratteristiche della Repubblica”.



AS