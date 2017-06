Nuova stagione di concerti: presentati i Summer Courses e la Rassegna Musicale d'Estate

Si è aperta con le note – e il talento – di Qingzhu Weng una nuova stagione musicale. Ieri in Città la presentazione dei San Marino International Courses organizzati da San Marino Artist. Una proposta formativa che si rinnova: l'iniziativa, infatti, è al secondo anno di vita. Le lezioni inizieranno il 3 luglio e si contano già iscritti da tutto il mondo, da Paesi come Canada e Australia. E in contemporanea si svolgerà anche la Rassegna Musicale d'Estate, a cura dell'associazione musicale Camerata del Titano. Diversi i concerti in programma, anche fuori confine.



Nel video, l'intervista di Francesco Zingrillo al maestro Augusto Ciavatta, direttore Camerata del Titano