Il WELLNESS in sport, spettacolo e cucina, a tutto campo in Fiera

Apertura ufficiale del XII RIMINIWELLNESS alla Fiera della Riviera i vip dello sport e il solito pienone di curiosi e appassionati aspettando il tutto esaurito per il weekend

Canonico taglio del nastro n°12 davanti agli amministratori regionali e agli organizzatori c'erano il Sindaco Andrea Gnassi e l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini. Testimonial e ospiti d'eccezione insieme alla madrina FEDERICA PELLEGRINI in toccata e fuga acclamatissimi dai fan anche il ciclista campione VINCENZO NIBALI e il nuotatore SIMONE SABBIONI. Tutto pronto per accogliere il grosso del popolo del fitness e wellness on stage, in mostra, in pista fino a domenica 4 giugno. La manifestazione coinvolgerà la città con lo streetfood a Marina Centro e i party al Coconuts sulla spiaggia in zona portocanale. Camminate, trakking e jogging, in vari format d'allenamento oltre alle gare a ostacoli ai parchi acquatici con percorsi sportivi per tutti. Novità di quest'anno, insieme alle piscine in fiera, yoga, pilates e grid in acqua, in discipline soft per adulti e famiglie. In fine non poteva mancare il WELLFOOD in cucina ricette d'autore per far sport in piena salute partendo dalla tavola...

Interviste con VINCENZO NIBALI Ciclista e SIMONE SABBIONI Nuotatore