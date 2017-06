'Il Fantastico mondo di Francesco Navacchi' inaugurata allo Spazio Espositivo Multimediale Vittorio Giardi

In Via G. Giacomini, 37 San Marino dal 1° al 10 giugno 2017

Si è aperto allo Spazio Multimediale Vittorio Giardi "Il Fantastico mondo di Francesco Navacchi". Opere pittoriche sempre immerse in un ambiente bucolico quasi fiabesco.

Il pittore nasce a Santagata Feltria il 7 agosto 1957. La sua infanzia viene caratterizzata da un costante contatto con la natura visibile nelle sue opere. La sua formazione avviene alla scuola d’arte di Fano dove emerge già da piccolo per la sua originalità e per la sua ricerca dell’ aspetto simbolico delle forme e dell’espressione dell’animo ora felice e sereno, ora tormentato e profondo. Produce opere artistiche utilizzando diverse tecniche pittoriche (olio, colori acrilici, matite, pastelli, cere. China etc) su substrati diversi ( es legno, vetro ,tela, cartoncino). Le sua opere sono variegate anche nella scelta dei soggetti. Dalle riproduzioni di bellezze artistiche a visioni paesaggistiche di località capitali di arte e cultura, come i bei castelli della Valmarecchia, a quadri di deciso stampo Fantasy interpretazione di quell’animo semplice e fantasioso che sempre è rimasto caratteristica della sua indole personale. Dopo la prima personale della Valmarecchia a San Leo approda a San Marino fino al 10 giugno.