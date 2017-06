Il Festival della Vita attiva

San Marino Centro Storico per 3 giorni fino a domenica 4 giugno diventa un'oasi dello sport e della salute tra storia e natura

VITAKTIVA è il festival sammarinese del benessere sportivo concomitante con i Giochi dei Piccoli Stati e il WELLNESS riminese. Fino a domenica 4 il centro storico sarà una palestra naturale all'aria aperta per dimostrazioni e attività sportive che coinvolgono agenzie turistiche e associazioni del mondo dello sport italiane e sammarinesi. L'evento è patrocinato dalla Giunta di Città e dalla Segreteria al Territorio e Turismo. E' un' occasione per divertirsi e allenarsi in discipline accessibili a tutti da provare almeno una volta. Le specialità sono lo Squat, il push up, affondi e spiderman. Gara finale e premi ai “ campioni per un giorno”. Le location sono alla Cava dei Balestrieri, dove si fa meditazione, danza e massaggi, oltre alle arti marziali e allo yoga. Agli Orti Borghesi le discipline olistiche, concerti e degustazioni biologiche. Al Giardino dei Liburni Sapori di Vino e mescita con degustazione di tipicità locali. In Galleria Carisp mostra di pittura e fotografica con musica live e DJ set.

fz