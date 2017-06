Inaugurazione Aquafan: premiate due sammarinesi le prime entrate nel parco

Alle 7:30 erano già davanti ai cancelli, dopo essersi svegliati all’alba. Ragazze e ragazzi in fibrillazione sono arrivati in gruppo ad Aquafan per il primo giorno di apertura, il 1 giugno.

I primi clienti a varcare la soglia sono state le giovanissime Elisa Montanari e Sara Petruzzi, di 17 e 16 anni di San Marino in fila davanti ai cancelli già dalle 7:30 con altre due amiche sedicenni: Emily Pooja Palazzo e Nicole Signorini.

Per Elisa è il secondo anno di premiazione: “L’anno scorso ho vinto con un altro amico, che quest’anno lavora e non è potuto essere qui con me. Con Sara abbiamo convinto le nostre amiche Emily e Nicole a svegliarsi all’alba, per arrivare per prime ai cancelli di Aquafan. Ce l’abbiamo fatta! Abbiamo rinunciato a un giorno di scuola, siamo alla fine dell’anno. Non potevamo perderci l’inaugurazione”.

Racconta Sara: “Per noi Aquafan è unico, adoriamo gli scivoli. Non vediamo l’ora di tornare il 10 giugno per provare il nuovo Black Hole!”.

La novità 2017 è lo scivolo Black Hole che inaugurerà sabato 10 giugno con il claim "Hai paura del buio?". Anche quest’anno prosegue la collaborazione con Radio Deejay, in diretta dagli Studios di Riccione.