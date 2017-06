Orchestra giovanile IMS in concerto al "Maderna" di Cesena

Musica, con l'Orchestra Giovanile dell'Istituto Musicale Sammarinese, diretta dal Maestro Massimiliano Messieri che si è esibita ieri nella corte di palazzo Guidi a Cesena per un concerto in collaborazione con il Conservatorio “Maderna”. Costituita da 25 giovani sammarinesi, insieme ai loro docenti, l'orchestra ha eseguito brani di Vivaldi e Mozart. Poi le esibizioni di gruppi e formazioni di allievi del Conservatorio di Cesena. Una collaborazione che si è intensificata dopo la recente firma di una convenzione tra IMS e “Maderna” per l'organizzazione congiunta di corsi di triennio di primo livello in discipline musicali.



