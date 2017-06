La FESTA della CONSOLAZIONE in parrocchia a Borgo Maggiore

Cinquantesimo del Santuario e Giubileo parrocchiale benedetti dal papa e fortemente voluti dal parroco

Per la Solennità della Madonna della Consolazione di Borgo Maggiore compatrona della Repubblica anche le celebrazione per il L (cinquantesimo) della consacrazione della famosa opera del Michelucci. il Cardinale di Ancona EDOARDO MENICHELLI, arcivescovo metropolita della arcidiocesi marchigiana, ha presieduto insieme al parroco don Marco Scandelli la Liturgia Eucaristica. Cittadini, gruppi e associazioni ecclesiali, hanno partecipato insieme alle autorità civili e militari alla messa e processione con la venerata immagine mariana. Tutti i castelli per tradizione secolare concorrono alla manifestazione religiosa quest'anno impreziosita dal GIUBIELO parrocchiale voluto dal parroco e concesso al santuario sammarinese personalmente da papa Francesco. A questo proposito l'alto prelato anconetano ha impartito la benedizione papale con l'indulgenza plenaria giubilare del perdono.

fz