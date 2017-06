WELLNESS da record: tecnologia e divertimento

Continua la fiera del fitness e del benessere a Rimini pienone di appassionati per le novità sportive e ricreative dello sport, palestra e tempo libero

Innovazione ed educazione allo sport in piena salute per vivere in movimento a tutte le età la cultura fisica. È fiera d'avanguardia per gli operatori specializzati e festa per gli appassionati. Si punta alle 300 mila presenze; al completo i padiglioni fieristici con 400 aziende che propongono novità successo.

Yoga, pilates e piscine, alla base del nuovo approccio tecnologico per sportivi anche a livello professionistico. Tanto divertimento per le discipline sportive in acqua da provare per tutti.

TECHNO E GYM: Canottaggio simulato e ciclismo spinto da palestra monitorato e connesso.

MASSAGGI: cuscino massaggiatore elettrico in movimento (tascabile).

GALLEGGIAMENTO e ALLENAMENTO: in piscina, boxe, zumba, equilibro tra terra e acqua.

RULLO, TAPPETI: auto trattamenti e tabella personali anche a casa magari con il personal trainer virtuale. Insomma la filosofia sotto, sotto è sempre SALTA, BALLA E CANTA! Magari a suon di calci e ganci...

fz