KING ARTU' dalla tradizione al fantasy

Settimana cinematografica sammarinese con “KING ARTHUR il potere della spada” film fantasy alquanto tecnologico diretto da Guy Ritchie, che già resuscitò SHERLOCK HOLMES

Sembrerebbe un primo capitolo d'un intera saga epica arturiana che parte dalla spada riscrivendo la nota storia di Camelot in chiave fantasy poco anglosassone e molto yankee da oltre 100 mln di dollari. Lotta tra Pendragon e Vortigern un pochino esoterica libera il giovane Artù popolano cresciuto in un bordello a Londinium leggermente palestrato e spregiudicato a tal punto da rifiutare la corona, che lo zio (Jude Law) usurpò, vendendosi al maligno più bieco capace di oscurare il bene stesso della spada sacra. Manca totalmente Merlino ( arriverà nei prossimi capitoli) sostituito da una streghetta trendy dai poteri occulti un tantino pop, per giovanissimi, digiuni della Tavola Rotonda più avvezzi a riconoscere, in scena, il cameo di David Beckham, mago del pallone angloamericano.

fz