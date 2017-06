San Marino: un 4 giugno di passeggiate alla scoperta delle bellezze del Titano

4 giugno, giornata di passeggiate a San Marino, nei luoghi più suggestivi della Repubblica

“Il Sentiero della Rupe e la Cresta del Monte”. Una magnifica escursione di 5 chilometri, quella organizzata dall'associazione La Genga, in una giornata dedicata alle organizzazioni sammarinesi che si occupano di attività turistico-sportive e di benessere. La passeggiata, alla scoperta dei tesori naturalistici della Repubblica, ha fatto tappa anche in Piazza della Libertà, dove le associazioni SanMarinoXplore, Club Alpino San Marino, Energia Nordic Walking e Lunghi Archi di San Marino hanno presentato le proprie attività. Il sole, e una leggere brezza, hanno reso indimenticabile anche un'altra iniziativa, tenutasi sempre in mattinata. In occasione del quarto appuntamento con le passeggiate solidali, "il Germoglio.. onlus” ha proposto un nuovo percorso, che dal Parco di Montecerreto ha raggiunto Montalbo. Il tutto visitando le gallerie del “Trenino bianco-azzurro” e le zone più suggestive della Baldasserona, con visuali mozzafiato sulla Valmarecchia e l'Adriatico. Scoperte nuove destinazioni del “Viaggio del Territorio”: il calendario 2017 della Cassa di Risparmio di San Marino, con l'esplorazione dell'ambiente naturale e dei luoghi di interesse storico.