PIRATI sul Monte: arriva la pellicola DISNEY del mese con DEEP-SPARROW

San Marino Cinema degli Istituti Culturali porta sul Monte una prima di successo per il weekend arriva “PIRATI DEI CARAIBI, la vendetta di Salazar” con un inossidabile Johnny Depp a suon di effetti speciali e location australiane da brivido

Intanto le musiche sinfoniche di Geoff Zanelli (con un cognome, che tradisce l'origine paterna italianissima) sono un tormentone efficace su ogni scena, dall'ironico allo spaventevole, reggono bene le immagini (scene) proprio perché realizzate da un'orchestra al completo che suona sulle situazioni... Il mitico Depp-Sparrow e la sua Perla Nera sono così universalmente noti da trasformare l'attore in una icona filmica 'sacra' e la nave in un'arca della alleanza cinematografica tra arte dell'attore ed effetti speciali, alla Disney. La trama serve a far giocare il pubblico in sala con mistero del racconto fatto di storielle incrociate (sottotitolo in inglese: TELL NO TALES) in un balletto con gli altri 4 episodio, che preludono a un possibile INIZIO DELLA FINE nel prossimo VI capitolo, a Depp piacendo... (cachet da 90 mln di dollari in crescendo). Gli espedienti del canovaccio del film sono: una cassaforte (vuota), una nave pirata in bottiglia... (che s'ingigantisce toccando l'acqua del mare in dimensioni reali), il tridente di Poseidone e l'amore paterno per una figlia (Carina Smith) e un figlio (Henry Turner): i due hanno una cotta da matti! L'un l'altra.

fz