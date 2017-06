Scuola, 1662 firme per la settimana corta

Sono 1662 i cittadini e residenti che hanno voluto sottoscrivere la petizione, lanciata online e poi diffusa tramite passaparola, per introdurre la cosiddetta “settimana corta” nelle scuole medie e superiori sammarinesi.

Il comitato promotore parla di un dato chiaro: “la settimana corta si configura come una reale esigenza di molte famiglie, per riappropriarsi di spazi e tempi di condivisione altrimenti limitati rispetto al tempo scuola e al tempo lavoro”. Per non parlare poi degli studenti, definiti come “unica categoria di lavoratori a dover impegnare sei giorni su sette”.

Quel che è certo, prosegue il comitato, è che il cambiamento richiesto debba essere supportato da un’adeguata riorganizzazione dell’orario settimanale, un’attenta e ponderata distribuzione delle materie e un ripensamento della didattica. I genitori, infine, affossano ogni tipo di strumentazione e assicurano che non ci sono secondi fini.

Intanto l'esito della raccolta firme è stato presentato direttamente al Segretario all'Istruzione Marco Podeschi. Ora si attende il riferimento del Governo, entro il 30 giugno, dopo l'approvazione dell'ordine del giorno.



Leggi il comunicato stampa