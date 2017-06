La donna è cinema: CINEPALACE@DONNA

Riccione capitale del cinema estivo ospita anche quest'anno al CINEPALACE la rassegna CINE@DONNA tutta al femminile con ospiti e film in anteprima per Rimini e San Marino

Celebrare l'universo femminile lasciando che il mondo della donna venga a noi. Arrivano in riviera le figure protagoniste del cinematografo a diretto contatto (in carne e ossa) con ospiti e Città di Riccione grazie al tempio della VII Arte: il CINEPALACE in CINE@DONNA. Il jet set italiano per un aperitivo serale firmato IL MESTIERE DEL CINEMA. Una formula-festival al mare della Perla Verde, ormai un classico riccionese d'inizio estate, con tanto cinema da vedere in esclusiva anteprima riveduto e corretto... direttamente dalle attrici e registe, che lo fanno ( recitano, scrivono, sceneggiano, fanno regia e musica) in tutti i ruoli del mondo di celluloide, aperto al genio creativo e istrionico della DONNA.

fz