OPERAZIONE CLEAN ripuliamo le acque di fiume e di mare

Presentata la GIORNATA SULLA PULIZIA DEL MARE nell'ambito del progetto europeo CLEAN SEA LIFE in concomitanza con il G7ambiente di Bologna e la Festa della Marina riminese

La “Consulta Mare pulito” si ripropone di insegnare le buone pratiche per ripulire e salvaguardare anche FIUME, FONDALI, PORTI e SPIAGGE. Sono 24 le associazioni (enti, cooperative, club, fondazioni) coinvolte da 4 anni nella riduzione dei rifiuti marini contro materiali scartati, abbandonati e persi mai totalmente disintegrati, dentro e intorno agli specchi d'acqua comuni. Oltre 70 le iniziative informative bolognesi il 10 GIUGNO anche in riviera una GIORNATA CLEAN SEA a tutto campo su fiume, spiaggia, fondale portuale: davvero PULIZIA A FANDO! Ci saranno anche sub e pescatori insieme alla Capitaneria che a sera con la Banda militare suonerà L'AMMAINA BANDIERA'... a salutare le due tartarughe salvate e liberate da CETACEA a cui abbiamo dato insieme un nuovo nome televisivo benaugurale: TARTA e RUGA con citazione cinematografica annessa.

fz



INTERVISTA con Sauro Pari Consulta Mare Pulito Rimini