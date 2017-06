Pesaro: il basket raccontato dagli studenti

In onda sabato alle 20.45 “Pesaro e il Basket, Pesaro è il Basket” documentario realizzato dalla 4F della sezione audiovisivo del Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro con RTV. Presentato oggi nella Sala Rossa del Comune di Pesaro

Pane e pallacanestro, perchè a Pesaro è così. Ci sono i campetti dei "due tiri" degli appassionati, il palazzo dello sport e simboli della città in “Pesaro e il Basket, Pesaro è il Basket” il documentario realizzato dalla 4F della sezione Audiovisivo del Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro in collaborazione con RTV.

Il lavoro degli studenti è stato presentato oggi nella Sala Rossa del Comune e andrà in onda sabato alle 20.45 sulla nostra emittente.

Nel video le voci e i racconti degli allenatori Alberto Sacco e Umberto Badioli, dei giocatori della VL Thornton e Cassese ed il tifoso Piarulli. La colonna sonora è realizzata da Ennes Chebbaki, studente del Liceo.

Anche il DG di RTv Carlo Romeo ha ribadito l'importanza di questi progetti di collaborazione con le scuole che aiutano a diffondere anche la cultura sportiva tra i giovani. Nel video le interviste a Serena Perugini, dirigente scolastico Liceo Artistico Mengaroni Pesaro, Mila Della Dora assessore sport Pesaro.



Valentina Antonioli