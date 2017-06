NOTTE BIANCA in rosa...

Apre l'happening dell'Università dedicato alla donna dal titolo RICUCIRE IL MONDO: lezioni, istallazioni, mostre, spettacolo e musica dal pomeriggio a tarda notte in Centro Storico



Tutta la sensibilità femminile (arte, scienza, società) e i ruoli che cambiano. Apertura ufficiale prestigiosa (e puntuale) con la nostra REGGENZA, tutta in rosa, per la prima volta nella storia due Capi di Stato - donne guidano un paese. Il MAGNIFICO RETTORE dell'Ateneo, Corrado Petrocelli, ha tenuto una lectio magistralis storico scientifica d'inaugurazione collegandosi alle lectio brevis di altri accademici su “PENELOPE e l'Odissea, IPAZIA: scienze e matematica antiche; in epoca moderna, le signore nel design”. Le conclusioni in una tavola rotonda in cui “RICUCIRE IL MONDO” per dar voce all'ironia tra arte (Chiara Rapaccini autrice web già Premio Pazienza 2016) e giornalismo (Federico Taddia col suo libro “Il maschio è inutile”) non poteva mancare la filosofia applicata alla comunicazione e nuovi media ( Giovanna Cosenza di UniBo). I Musei di Stato aprono ai laboratori e alle esposizioni insieme al Centro sull'Emigrazione parlano di donne nascoste. Istallazioni (notevole la performance di Nidaa Badwin solo per San Marino) e illustrazioni (tratte dalle anime femminili di Camilleri); a seguire, sarà lunga la notte... in musica, concerti e spettacoli, per tutte le donne del mondo, e di ogni età.

Intervista con Chiara Rapaccini in arte RAP Artista-blogger