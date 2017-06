Scuola: premiati i vincitori del Concorso "Studente appassionato alla lettura"

Questa mattina le premiazioni del concorso "Studente appassionato alla lettura": Paolo Gabrielli, Agata Stacchini e Chantal Bacciocchi sono i primi classificati rispettivamente per le prime, seconde e terze classi della Scuola Media di Serravalle; Aris Fantini e Giada Vanzolini i due vincitori assoluti per le Medie di Fonte dell'Ovo. A loro sono andati un attestato di merito, libri e buoni spesa in libreria. L'iniziativa, giunta alla quarta edizione, è organizzata dalle biblioteche delle scuole. Ha coinvolto tutti i 952 alunni, cui sono stati messi a disposizione gli oltre 10mila volumi catalogati presso le due sedi.