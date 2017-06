Associazione Emma Rossi: focus sulla Superstrada negli scatti di Gabriele Giardi

Quarto appuntamento di “San Marino, l'ambiente dove vivo”, iniziativa dell'Associazione Emma Rossi. Presentante le fotografie realizzate da Gabriele Giardi sulla Superstrada che collega Dogana a Borgo Maggiore, scatti che hanno stimolato il pubblico alla discussione sulla qualità ambientale del nostro territorio. Giardi ha percorso la Superstrada a piedi e ne ha ricavato scatti che rendono l'idea di come ai lati delle carreggiate si sia costruito in modo caotico, disgregante, senza alcuna programmazione. Un luogo pericoloso – si è detto - che taglia in mezzo i centri abitati e per molte persone diventa addirittura impossibile attraversarla senza rischiare la vita.