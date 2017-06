Notte Bianca di successo

Buona partecipazione di pubblico per la Notte Bianca dell'Università di San Marino sul tema “Ricucire il mondo”, scelto per rappresentare l'attenzione dell'edizione 2017 verso i ruoli e le sensibilità femminili in ambiti come le scienze, le arti e le società. Dopo l'ottimo avvio pomeridiano con la tavola rotonda sulla figura della donna nell'Italia contemporanea, proposti in serata seminari, dibattiti ma anche musica, teatro e danza. Al Cantone del Macello di scena l'ensemble Giostremia con un repertorio di brani della tradizione europea e sudamericana.

Mentre in prima serata al teatro Titano, uno fra gli appuntamenti principali della Notet Bianca: lo spettacolo “Mio eroe” di Giuliana Musso. Al centro il tema della guerra trattato attraverso una rappresentazione ispirata dalla biografia di alcuni militari italiani caduti in Afghanistan fra il 2001 e il 2014, e raccontata attraverso la voce delle loro madri. Uno spettacolo che racconti dunque di sentimenti strappati, dove è la narrazione che tenta di ricucirli.

Nel video l'intervista di Antonio Prenna a Giuliana Musso.