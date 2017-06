La Banda Militare dà il benvenuto alla bella stagione

Grande successo ieri per il tradizionale appuntamento musicale di benvenuto alla bella stagione con la Banda Musicale della Repubblica di San Marino diretta dal Maestro Stefano Gatta. Particolarmente apprezzati dal pubblico e dai turisti il medley Moment for Morricone ed il brano Il Pullman, del giovane compositore italiano Dario Bortolato, una escusrsione musicale che descrive con simpatia un viaggio in torpedone.