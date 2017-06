LISCIO forever and ever: la NOTTE dei CASADEI sbanca

Grande successo per la seconda edizione della NOTTE DEL LISCIO la Riviera romagnola 'sbanca' con la tradizione romagnola alla Casadei e le contaminazioni di Bennato, Morgan, Roy Paci e Korakhanè

Anticipa la NOTTE ROSA, apre il CAPODANNO D'ESTATE, riecheggia il FERRAGOSTO riverberando il LISCIO settembrino da balera con sagre e manifestazioni folkloristiche, fin quasi a ottobre dopo la vendemmia. Primeggia La FESTA DEL LISCIO dei CASADEI (Raoul e Mirko ancora insieme) fa il pienone nei 40 eventi al mare e in città (Cesena e Faenza). Rimini al porto e sul lungomare l'ha fatta da padrona con i concertoni e le ballate popolari per ore sulla spiaggia: l'happy hour del liscio contamina la tajadèla delle trattoria a marina. Oltre 40 mila turisti, cittadini e tanti sammarinesi, lungo gli oltre 150 bagni coinvolti dalla movida romagnola e dal CASADEI SOCIAL CLUB. Hanno suonato ininterrottamente tutte le orchestre dai nomi cari alla memoria di chi ha bazzicato le Romagne dagli anni Cinquanta, nel ricordo di SECONDO (Casadei) e l'Emilia dei valzer al clarinetto di TIENNO (Pataccini): due geni, vivi, in mezzo a noi...

fz