PERCORSI SAMMARINESI D'ARTE: arrivederci a ottobre

Con l'ultimo appuntamento ai Musei di Stato si sono conclusi i PERCORDI D'ARTE CONTEMPORANEA 2017

Il ciclo di eventi pubblici curato dalle ARTI PERFORMATIVE dei nostri ISTITUTI CULTURALI tornerà in autunno con una serie di lezioni dedicate alle manifestazioni sammarinesi legate alle opere moderne e contemporanee parte del patrimonio pubblico. Rita Canarezza, artista e operatrice culturale sammarinese, ha concluso gli appuntamenti pomeridiani dedicando alcune riflessioni alle performance di CATTELAN a cui è stato dedicato un docu-film in anteprima al Concordia. San Marino possiede dal 1991 un'opera parte della manifestazione PROVOC'ARTE in cui Maurizio Cattelan tracciò 3T col suo nome facendone una stazione della personale provocatoria Crucis in Galleria al Montale. Canarezza ha poi raccontato con un taglio personalissimo ed efficace l'inglese Hirst della Freeze Generation che imbalsamò in formaldeide alcuni animali. Le conclusioni rivolte all'ormai famoso artista dissidente Ai Weiwei autore del tappeto di 100 mila semi di girasole dipinti in ceramica dai contadini metafora della fame.

fz