Gran festa del BALLET al TITANO Ricevimento di Gala dell'ACADEMY

Coreografie, musiche e balletti, l'arte del ballo incontra la gente a teatro

San Marino Academy Ballet, la scuola di danza di Domagnano, anche quest'anno ha tenuto il saggio dei corsi classici e moderni al Teatro Titano. Pubblico delle grandi occasioni soprattutto genitori, amici e appassionato del ballo, per la SERATA DI GALA in due parti. Coinvolti nelle esibizioni coreografiche e musicali oltre 50 giovani e giovanissimi allievi sammarinesi. Primo tempo classico e impegnativo per le promesse della danza con il balletto “Coppélia” tratto da Leo Delibes e opportunamente rivisitato dai docenti. Secondo tempo più leggero e divertente per i più piccoli jazz, hip hop e brani moderni, in ACADEMY GOT'S TALENT. Nuovi programmi e altre sfide con l'ACCADEMIA del BALLETO per l'anno 2018. Iscrizioni ai corsi già dalla stagione estiva.

