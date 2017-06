Solo per LITTLE TONY: la REPUBBLICA ha il "CUORE MATTO"

Due giornate di celebrazioni, esposizioni, dibattiti e concerti per ricordare il più noto cantante sammarinese al mondo

Venerdì 16 giugno inaugura ufficialmente con mostre e incontri di spettacolo l'AUDITORIUM serravallese dedicato a LITTLE TONY. La manifestazione in collaborazione con l'Istituto della Memoria è patrocinata dalle Segreterie alla Cultura e alla Sanità e si protrarrà sino a sabato 17 giugno con IL PROCESSO ALLA COVER. Interverranno, giornalisti, cantanti e modelle per parlare di canzoni, moda e cultura musicale. Naturalmente non mancheranno i successi del famoso cantante sammarinese nel concerto d'apertura di venerdì alle 20 a Serravalle con la LITTLE TONY FAMILY voce solista sarà la figlia CRISTIANA CIACCI. Tra gli altri importanti eventi apre la mostra di foto, oggetti e strumenti musicali personali, intitolata IL TITANO DEL ROCK a Palazzo Graziani. In contemporanea anche l'esposizione di dipinti in foglia d'oro del cantante anni Sessanta dei ROKES Johnny Charlton dedicata ai suoi PREZIOSI DA PARETE. Le due originali esposizioni rimarranno aperte fino al 30 luglio in esclusiva solo a San Marino.

fz