DIANE PRINCE alias WONDER WOMAN al CineSanMarino

Altra pellicola di successo al CONCORIDA di Borgo Maggiore arriva il personaggio della DC Comics tra i primi 10 supereroi più amati di sempre

La forza di un superman l'intelligenza di Batman e l'avvenenza di un'AMAZZONE dell'Isola Paradiso. Con tutto la sensibilità e l'abilità delle donne WONDER WOMAN ha anche potere sui maschi sempre in guerra fra loro. Alla regia femminile non per questo meno tosta e strapiena di effetti speciali avveniristici c'è guarda caso una donna: la mitica Patty Jenkins a dirigere GAL GADOT nel cinecomics più americano di sempre che è un'esperienza cinematografica estrema... e anche un tantino comica per gli sviluppi diciamo 'mitologici' dei personaggi contaminati più da INDIANA JONES o dal mitico TAGLIARBE che dai classici greci.

