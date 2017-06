La Stampa Estera ha premiato il cinema italiano: miglior film "La stoffa dei sogni"

Globo d'Oro come migliori attori a Isabella Ragonese e a Renato Carpentieri. Omaggio alla carriera per Dario Argento

La Stampa Estera premia il cinema italiano consegnando il Globo d'Oro. Miglior film “La stoffa dei sogni”, mentre il premio alla carriera va a Dario Argento.



Atmosfera magica a Villa Medici, sulla collina del Pincio, dove Roma offre il meglio di sé. E' qui che quest'anno la Stampa Estera si è trasferita per consegnare il Globo d'Oro ai protagonisti del cinema italiano, in un'edizione particolarmente glamour. E il cinema italiano risponde, con emozione: come Gianfranco Cabiddu e il suo “La stoffa dei sogni”, premio al miglior film.

“La pazza gioia” di Paolo Virzì, trionfatore al David di Donatello, premiato per la miglior sceneggiatura.

Migliore attore, Renato Carpentieri, per “La tenerezza” di Gianni Amelio. Le migliori musiche sono quelle di Enzo Avitabile, per il film “Indivisibili”.

Migliore attrice Isabella Ragonese: la splendida 36enne, elegantissima in bianco, quest'anno era presente con due ruoli magistralmente interpretati: la ribelle Mia ne “Il padre d'Italia” che le è valso il Globo d'Oro, ma anche la dolente Eli, in “Sole cuore amore”.

Premio alla carriera a Dario Argento, ben noto oltre confine.

Presente anche il regista Massimiliano Bruno, in nomination per il miglior film con “Beata ignoranza”.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Gianfranco Cabiddu, regista; Paolo Virzì, regista; Isabella Ragonese, attrice; Dario Argento, regista; Massimiliano Bruno, regista