Dentro il Montale: domani a Rodi la presentazione del rilievo 3D della Terza Torre

Progetto che ha visto collaborare le Università di San Marino, Siena e San Diego, con il sostegno della commissione sammarinese UNESCO e le Segreterie di Stato Istruzione e Territorio

La Terza Torre come non l'avete mai vista. Inaccessibile al pubblico, al contrario di Guaita e Cesta, il Montale si svela al suo interno grazie al progetto finalizzato alla mappatura tridimensionale del centro storico, con particolare attenzione ai principali monumenti. Lo studio varca ancora una volta i confini sammarinesi e sarà reso pubblico domani nell'ambito della Conferenza Internazionale Compdyn 2017 (una delle Conferenze Tematiche della Comunità Europea sui Metodi Computazionali nelle Scienze Applicate - ECCOMAS), in corso sull'isola di Rodi. Svolto tra il 10 e il 17 Luglio 2016 tramite 3D laser scanner, il rilievo è finalizzato alla riproduzione del comportamento del Montale se sottoposto ad eventuali carichi sismici.

Nel video il collegamento telefonico con Davide Forcellini, ingegnere strutturista e ricercatore Unirsm.



