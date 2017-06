La Reggenza inaugura la mostra su Little Tony, via al weekend dedicato all'artista

L'esposizione, organizzata dall'Istituto della Memoria, a Palazzo Graziani fino al 23 luglio.

Davanti a palazzo Graziani è impossibile non notare una Cadillac d'epoca decappottabile. Ed è subito rock'n'roll, con i ricordi, le fotografie, le locandine e gli abiti di scena di Antonio Ciacci, in arte Little Tony, al quale è dedicata la mostra aperta oggi alla presenza dei Capitani Reggenti. Iniziano così due giorni dedicati all'artista sammarinese.



Tra le stanze dell'esposizione, anche la realtà aumentata: basta avvicinare lo smartphone alla didascalia per trasformare una foto in un video da vedere sullo schermo. In mostra, sempre a palazzo Graziani, le opere 'dorate' di Johnny Charlton.



Alle 21, a Serravalle, il concerto della Little Tony Band, nella ex sala Polivalente che ora porta il suo nome.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista alla figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci, al fratello, Alberto Ciacci, e al segretario di Stato alla Cultura, Marco Podeschi