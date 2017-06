Allo Spazio Onofri la performance al silicone di Vittorio Valente

Una distesa di piccole gocce colorate che vanno a comporre opere d'arte. E' la tecnica utilizzata da Vittorio Valente, artista ligure in mostra allo Spazio Onofri. Ieri la particolare performance dal vivo durante la quale Valente ha fatto conoscere al pubblico sammarinese il proprio stile: le sue creazioni nascono dal silicone messo in posa attraverso una siringa. Il risultato sono quadri dalle forme schematiche che vanno oltre le due dimensioni, ma anche opere su superfici comuni come, ad esempio, la maniglia di una porta. Oltre all'arte, l'evento è stato dedicato al gusto, con la chef vegana Carla Casali.



mt