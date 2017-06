LE MANI in pasta: Al Méni in piazza a Rimini

Inaugurata la IV edizione di “Al Méni”, le mani dal titolo di una poesia di Tonino Guerra, sul lungomare di Rimini “8 e 1/2” il circo degli chef sotto il tendone domani sera anche la cucina stellata sammarinese di Lugi Sartini

Il mattatore dei fornelli è sempre lui il mitico Massimo Bottura con i suoi allievi e il sindaco Gnassi aprono le danze, anzi le portate d'eccellenza a km zero, con un sfizietto culinario creativo da slow food ben augurale per tutti gli intervenuti.

Mercatino prodotti, laboratori, stand dei migliori locali della tradizione, bio e vegan con le novità delle “MANI nel GALLI degustazioni a colori” d'origine teatrale... show cooking (esibizioni tra cotto e crudo) a spron battuto tanti nomi di prestigio fino alla serata di chiusura con i piatti stellati e le creazioni del nostro Luigi Sartini.

“Magnuga” e assaggi arcobaleno per tutti i gusti con due belle novità “sostenibili” senza sprechi, quest'anno: cibo conservato, recuperato dai volontari del Banco Alimentare, per le mense dei poveri ricette d'autore “da marciapiede” -le ha definite il sindaco di Rimini; acqua della sorgente urbana direttamente al banco senza più bottigliette di plastica in giro...

Atmosfera felliniana davanti al Grand Hotel ancora un omaggio alle “azdore” delle Romagne in fiore...



Intervista con Massimo Bottura Chef stellato ideatore "Al Méni"