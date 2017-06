Pesaro: 500 eventi per l'estate

Cinquecento eventi per l’estate e una campagna di comunicazione a livello nazionale per convincere i turisti a scegliere Pesaro.

Arte, musica, cultura e tante iniziative. Non può mancare il Rossini Opera Festival dal 10 al 22 agosto, il Pesaro Doc Fest diretto da Zingaretti dal 29 giugno al 2 luglio, la mostra internazionale del Nuovo Cinema dal 17 al 24 giugno, le 1000 miglia il 25 giugno, la Mezzanotte bianca dei bambini dal 9 all’11 giugno, Popsophia dal 12 al 16 luglio. E ancora l’Angolo della Poesia, l’Hip Hop Connection, la Notte Rosa (7 luglio) e la notte delle candele (10 agosto).

Due le novità: il Festival della cucina italiana, 17^ edizione, in programma a settembre e il Festival del Giornalismo culturale a ottobre, che, sempre partendo da Urbino, approderà in maniera più stabile e forte a Pesaro e Fano. A Pesaro sarà ospitato al teatro Rossini e alla biblioteca San Giovanni.

Nel video l'intervista a Daniele Vimini, assessore Cultura Pesaro.