"Se ci fossero 20mila Sammarini...": i nuovi francobolli dedicati a Don Milani

“Gli imperialismi? Ci vorrebbero 20mila Sammarini per eliminarli”. Una frase datata 1966 pronunciata da Don Lorenzo Milani che oggi, a 50 anni dalla morte, appare in una nuova edizione filatelica a lui dedicata. Un tributo alla sua figura: la tiratura è di 25mila foglietti, ognuno formato da 2 valori da 2 euro.



Se ci fossero i 20mila Sammarini, affermava Don Milani, il “mondo cambierebbe radicalmente in meglio”. Le culture e le identità sarebbero protette e così anche la pace. La realizzazione grafica dei francobolli, emessi il 13 giugno, è stata affidata a Gianluca Costantini, artista già impegnato in campagne per i diritti umani e la pacifica convivenza tra i popoli e autore di graphic novel e storie brevi pubblicate in diverse lingue.



Il messaggio di Don Milani fu profetico, secondo gli estimatori, di quello che sarebbe capitato nell'epoca della globalizzazione e della finanza internazionale.



Mauro Torresi