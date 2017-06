A Serravalle l'indimenticabile rock'n'roll della Little Tony Band

E' stata una serata totalmente rock'n'roll quella di ieri a Serravalle con la musica della Little Tony Band. All'Auditorium intitolato proprio al noto artista sammarinese - scomparso nel 2013 - la figlia, Cristiana Ciacci, ha riproposto i suoi maggiori successi. "24 Mila Baci", "Riderà", "Cuore Matto" sono tre delle hit ri-suonate sul palco in una sorta di duetto: prima la performance originale di Little Tony tramite lo schermo, poi il tributo di Cristiana. Un momento per ricordare l'artista e, allo stesso tempo, tornare alle atmosfere degli indimenticabili anni 60.



mt