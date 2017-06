Amore, rabbia, malinconia: il cesenate Gians si racconta nell'album Universo Mobile

21 anni, 77mila seguaci su Instagram e alla prova del pubblico con un primo album di inediti.

La musica scritta da altri può raccontare molto di noi, degli amori, delle sofferenze, delle esperienze e del vissuto. Ed è questa la caratteristica più bella di una canzone, secondo Gians, nome d'arte di Gianluca Modanese, 21 anni, cantautore di Cesenatico. Nel 2017 è uscito il suo primo album, Universo Mobile.



Un disco che segna il cambiamento di un giovane artista, cresciuto con i suoni di Nirvana, Foo Fighters e Sum 41 e passato al pop, con le influenze di cantanti come Cesare Cremonini, Ed Sheeran e Bruno Mars. Il successo di Gians passa per Internet: l'album è in distribuzione nelle principali piattaforme musicali, più di 77mila sono i 'seguaci' sul social network Instagram. Una presenza online che diventa fondamentale per il successo di un emergente di oggi.



Gians racconta l'amore, la rabbia, la malinconia. In Universo mobile ci sono la dimensione intima e il vissuto sentimentale di un ragazzo.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Gians