Processo alla Cover: "assolti" Mal e Johnny Charlton

Iniziativa organizzata dall'Istituto della Memoria e dalla Giunta di Serravalle

Grande serata di musica ieri sera a Serravalle con il “Processo alla Cover” organizzato dall'Istituto della Memoria e dalla Giunta di Castello. All'auditorium sul banco degli "imputati" Mal e Johnny Charlton. Pubblico Ministero, Vince Tempera. Presidente della Giuria, il figlio della grande Mina, Massimiliano Pani. L'iniziativa ha concluso un week interamente dedicato a Little Tony che nella sua lunga e prestigiosa carriera si è sempre detto orgoglioso della sua origine e della sua cittadinanza sammarinese.



Mal dei “The Primitives”, Johnny Charlton dei “The Rokes”, icone della musica italiana tra gli anni sessanta e settanta, sono colpevoli per aver cantato delle cover, e cioè aver fatto successo con versioni in italiano di canzoni inglesi o americane?

Questo il quesito per la giuria presieduta da Massimiliano Pani, produttore musicale, arrangiatore e figlio della grande Mina.

Un processo “show”, con le deposizioni degli imputati e la requisitoria del Pm Vince Tempera, il tutto alternato con l'esecuzione dal vivo delle cover suonate dalla San Marino Concert Band.

E alla fine, piu' che le arringhe, è stata determinante la musica. La difesa degli imputati ha infatti ricusato la giuria perchè formata da giudici non imparziali perchè coinvolti direttamente nel mondo della musica: Massimiliano Pani, Michele Neri – autore di Techetechete – Claudio Scarpa, critico musicale. Il verdetto è dunque stato affidato al pubblico che dopo aver ascoltato una cover cantata da Mal ha assolto gli imputati.



l.s.