Amichevole sacerdoti vs politici: finisce 4-3

Sano agonismo e fair play, sul campo sportivo dell'Oratorio Don Bosco di Murata, per la partita amichevole tra una rappresentanza di sacerdoti ed una squadra di elementi impegnati in politica sul Titano e nel Montefeltro. Calcio d'inizio affidato al Vescovo di San Marino - Montefeltro, Andrea Turazzi. L'incontro da subito è volto a favore dei prelati ma i politici hanno ben figurato recuperando con tre gol segnati sullo scadere. Ad avere la meglio alla fine i sacerdoti che l'hanno spuntata per 4-3. Sugli spalti a tifare, oltre al Vescovo Turazzi, alcune suore delle Maestre Pie e giovani sventolanti la bandiera vaticana. Scopo dell'iniziativa, quello di testimoniare l'amicizia e la vicinanza della comunità diocesana, ricordando la figura di San Tommaso Moro, patrono della sana politica.